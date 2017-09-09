Дмитрий Сычев: "Чемпионат мира кое-что потеряет, если Голландия не попадет на него"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев, принявший в участии в открытии мирового тура кубка мира на стадионе в "Лужниках", рассказал, что особенно хотел бы увидеть на чемпионате мира 2018 года сборные Франции, Аргентины и Бразилии. Форвард отметил, что в первую очередь думает о национальной команде.

- Какие бы зарубежные сборные особенно хотели бы увидеть на чемпионате мира?

- Мне бы очень хотелось – Францию. И Аргентину с Бразилией.

- А Голландию? Она сейчас пролететь мимо может, турнирная ситуация непростая...

- Думаем прежде всего о нашей команде. О других сборных со сложным периодом стараемся не думать. Но, конечно же, чемпионат мира кое-что потеряет, если Голландия не попадет на него. Все-таки эта страна всегда славился очень интересной и зрелищной игрой. (Михаил ГОНЧАРОВ)