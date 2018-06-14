Дмитрий Свищев: "Зеппельт испугался ехать на чемпионат мира в Россию"

Член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал отказ немецкого журналиста Хайо Зеппельта от поездки на чемпионат мира по футболу в Россию.

– Знаменитый "бесстрашный" расследователь скандалов в мире спорта Зеппельт так долго требовал выдать ему визу в Россию для работы на чемпионате мира, и, что примечательно, в итоге ее получил, но в итоге испугался ехать в страну, постоянную критику которой сделал источником своего заработка, – приводятся слова Свищева в его пресс-релизе. – У меня нет сомнений в том, что он действительно просто испугался. Но не только того, что Следственный комитет РФ пригласит его на допрос и ему придется рассказать всю правду о Григории Родченкове.

Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне, и условия для работы журналистов, для пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего.

И уж тем более, не стоило в качестве оправдания отказа от поездки в Россию приплетать немецкие органы безопасности, которые предрекли Зеппельту возможные спонтанные акты насилия, это просто смешно. Пусть сидит дома, смотрит праздник по футболу по телевизору, болеет за сборную Германии и готовится к пенсии.

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