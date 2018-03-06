Дмитрий Свищев: "Заявления главы британского МИД о чемпионате мира? Не нужно уделять им внимание"

Председатель комитета по спорту Госдумы Дмитрий Свищев завил, что не стоит уделять повышенное внимание заявлению главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что англичане могут бойкотировать чемпионат мира-2018 в России по политическим мотивам.
– Джонсон известен как своеобразный политик, у него очень много странностей, – скзаал Свищев. – Лично для меня он удивителен и непонятен. Подобные высказывания – это эпатажные заявления, которые можно воспринимать по-разному. Если английские футболисты не захотят приезжать на чемпионат мира, то сами заявят об этом. Любой мечтает сыграть на таком турнире и этот политик не может запретить никому выступать на ЧМ.
– То есть вы очень верите в возможность бойкота?
– Джонсона мало кто слышит и мало кто воспринимает. К тому же его начинают подзабывать, и сейчас он решил напомнить о себе. Человек в курсе, как в Англии любят футбол и прислушиваются ко всему, что связано с этим видом спорта. Нужно поменьше внимания уделять его заявлениям. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Напомним, что сборная Англии – единственная британская команда, пробившаяся в финальную часть ЧМ-2018.
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:32
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:44
Снежик
почему это не нужно обращать внимания? Это все на что мы способны в информационной войне? Вот в чем бритам не откажешь, это в способности любую мелочь обратить против РФ. А где наша ответка, кроме "не обращать внимания"? Где интервью с английскими игроками, как они относятся к высказанной чиновником идее бойкота? Где мнение ФИФА на факт подобного вброса со стороны государственного британского чиновника? Где цитаты статей соответствующих правовых документов?
18:22