Дмитрий Свищев: "Заявления главы британского МИД о чемпионате мира? Не нужно уделять им внимание"

Председатель комитета по спорту Госдумы Дмитрий Свищев завил, что не стоит уделять повышенное внимание заявлению главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что англичане могут бойкотировать чемпионат мира-2018 в России по политическим мотивам.

– Джонсон известен как своеобразный политик, у него очень много странностей, – скзаал Свищев. – Лично для меня он удивителен и непонятен. Подобные высказывания – это эпатажные заявления, которые можно воспринимать по-разному. Если английские футболисты не захотят приезжать на чемпионат мира, то сами заявят об этом. Любой мечтает сыграть на таком турнире и этот политик не может запретить никому выступать на ЧМ.

– То есть вы очень верите в возможность бойкота?

– Джонсона мало кто слышит и мало кто воспринимает. К тому же его начинают подзабывать, и сейчас он решил напомнить о себе. Человек в курсе, как в Англии любят футбол и прислушиваются ко всему, что связано с этим видом спорта. Нужно поменьше внимания уделять его заявлениям. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Напомним, что сборная Англии – единственная британская команда, пробившаяся в финальную часть ЧМ-2018.