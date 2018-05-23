Дмитрий Свищев: "У Зеппельта фильмы закончились, снимать нечего - вот и создает ажиотаж вокруг себя"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" информацию о том, что автор нескольких фильмов о допинге в российском спорте Хайо Зеппельт опасается ехать в Россию на чемпионат мира. По словам депутата, бояться журналисту стоит только отсутствия визы для проезда на территорию хозяев чемпионата мира-2018​.

– Чего ему боятся-то? Кого? Российского государства? Оно может либо дать визу, либо не дать, – отметил Свищев. – Но позиция уже была озвучена. Если человек, организация или страна ведет агрессивную лживую политику против России, то что ему тут делать? Если Зеппельт едет узнать страну, как она живет, какие действительно есть тут проблемы, объективно разобраться во всем, то я уверен, что РФ его с удовольствием примет. И спортивные чиновники, и тренеры, и спортсмены с ним поговорят и объяснят ему. А так... Помните, с чего все началось – семья легкоатлетов уехала. Да, проблемы были, мы их не отрицаем. Это проблема отдельно взятой федерации, нельзя огульно обвинять весь российский спорт.

Зеппельту заплатили деньги, чтобы он совместно с Родченковым​ снял фильм о том, как у нас государство создает и поддерживает допинговую программу. Ну это же бредятина! Этот журналист работает над документальными фильмами, это его бизнес. А что легче всего продать – где и кто с кем переспал, интимные подробности. Зеппельт пошел по этому пути. Но мы понимаем, кто заказчик – заокеанские "товарищи" и туманный Альбион. Много провокаций, и Зеппельт – одно из звеньев. У него фильмы закончились, снимать больше нечего – сейчас важно обратить внимание к своей фигуре, хочет создать ажиотаж вокруг себя. (Игорь НОВИКОВ)