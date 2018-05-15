Дмитрий Свищев: "Россия будет рада видеть украинских болельщиков на чемпионате мира"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Россия будет рада принять у себя украинских болельщиков на чемпионате мира-2018. Депутат предположил, что политики Укрины, призывая граждан страны воздержаться от поездки на матчи, могут быть просто расстроены непопаданием команды в групповой этап турнира.

– Если глава внешнеполитического ведомства Украины так уверенно говорит о том, что провокации гарантированы, – цитирует ТАСС Свищева, – а безопасность болельщиков в России никем не обеспечивается, то, конечно, первым делом в голову приходит вопрос – а не сам ли он собирается эти провокации организовывать? В прошлом году в России прошел Кубок конфедераций, и никаких проблем с безопасностью на этом турнире не было. Десятки тысяч иностранных болельщиков остались в восторге от России и того теплого приема, который ждал их в нашей стране.

Запрещать украинским болельщикам ехать в Россию на чемпионат мира и глупо, и преступно, ведь между Россией и Украиной есть давние культурные и семейные связи, традиции. Чемпионата мира любители футбола, в том числе и на Украине, ждали много лет, а теперь им запрещают посетить турнир, где сыграют все лучшие футболисты планеты. Может, такие запреты со стороны Украины – это просто месть, глупая злость и зависть из-за то, что их команда не смогла отобраться на чемпионат мира?

Так или иначе, в России всегда будут рады видеть украинских болельщиков, пусть приезжают на спортивный праздник.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира в группе А встретятся с Саудовской Аравией, Египтом, и Уругваем.

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