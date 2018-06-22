Дмитрий Свищев - о действиях болельщиков на ЧМ-2018: "Не нужно омрачать праздник своим поведением"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев прокомментировал инициированное властями Аргентины решение лишить права на посещение матчей ЧМ-2018 болельщика из их страны, позволившего себе неуважительное отношение к россиянке.

- Мы можем только приветствовать действия аргентинского министерства безопасности. Именно так принято поступать в цивилизованных и развитых странах, в которых закон - превыше всего, где не делают различий на своих и чужих и понимают, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, - заявил Свищев. - Решение о наказании болельщика Аргентины - показатель того, что для местных властей репутация их граждан за рубежом действительно важна, и хулиганских выходок они не потерпят. Весь нормальный мир, заинтересован в том, чтобы чемпионат мира прошел на высоком уровне не только с точки зрения игры, но и в плане обеспечения комфорта болельщиков. И действия министерства безопасности Аргентины подчеркивают то, что они солидарны с нами в этом желании.

Он также добавил, что болельщики не должны омрачать футбольный праздник своим поведением.

- Всем болельщикам, в том числе и нашим, нужно понимать - футбольный чемпионат мира - огромное событие для всех. И не нужно омрачать праздник своим поведением. Нужно учиться культуре боления, тогда может и уровень футбола станет выше и еще больше будет радовать фанатов всего мира, - сказал Свищев. - Кроме того, очень бы хотелось, чтобы данная ситуация стала уроком цивилизованного отношения для властей других стран, так стремящихся в Европу, при этом подстрекающих свое собственное население к враждебным действиям в отношении России.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:

что, где и когда смотреть на ТВ

