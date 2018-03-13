Дмитрий Свищев: "Не будет на ЧМ британских чиновников - не страшно, пусть дома сидят и локти кусают"

Председатель комитета по спорту Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал "СЭ" заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая подчеркнула, что правительство страны рассмотрит вопрос о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 чиновниками и другими официальными представителями. Это будет одна из возможных мер по отношению к России в деле с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

– Мы рады любым туристам, которые приезжают в нашу страну с хорошими чистыми мыслями для установления дружеских отношений, – начал Свищев. – Если они едут болеть за своих спортсменов и команды – это хорошо. Если люди едут с кисляком на лице, стиснув зубы – пусть лучше не едут! Если для них данный инцидент, который спровоцирован точно не нами, а иностранными спецслужбами, является аргументом для того, чтобы не ехать, то пускай не едут! Не будет чиновников, которые к нам не очень хорошо относятся, – не страшно! Это их право, пусть смотрят по телевизору дома и локти кусают.

У нас будет лучший чемпионат мира по футболу, который когда-либо проходил. Потому что россияне проводят международные турниры лучше всех – и Олимпиады, и чемпионаты мира, и чемпионат Европы. Все проходит на высочайшем уровне, потому что ни одна страна не тратит столько денег и сил, сколько тратит Россия. Переживать за чиновников не стоит. (Игорь НОВИКОВ)

В Англии опять грозят бойкотом ЧМ-2018. В чем дело? //

Англия приедет на ЧМ-2018. Бойкота не будет!