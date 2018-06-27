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Дмитрий Свищев: "На Западе уже не знают, что придумать, чтобы придраться к ЧМ-2018"


Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев заявил, что западные страны постоянно находят различные поводы, чтобы придраться к организации чемпионата мира в России.

Ранее Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе FARE призвала обратить внимание на сексистские проблемы во время чемпионата мира-2018 в России. Там обратили внимание на отсутствие женщин, которые бы работали в судейских бригадах матчей или дикторами на стадионах, а также на практически полное отсутствие представительниц женского пола в числе официальных лиц ФИФА, которые следят за матчами на трибунах вместе с президентом организации Джанни Инфантино.

- На Западе уже не знают, к чему придраться в проходящем в нашей стране ЧМ-2018, сказал Свищев "СЭ". - Конечно, все пошло не по их русофобскому сценарию - погромов нет, драк болельщиков нет, а все довольны и счастливы. Вот и придумывают поводы. Уже понятно, и это подтверждают отзывы участников, что ЧМ-2018 станет лучшим в истории футбола.

Обратите внимание, что подобных претензий к футбольным турнирам раньше не было. По модной сейчас теме гендерного равенства прицепились только к нашему турниру. Интересно, на что ещё в Европе хватит фантазии, чтобы найти прорехи в проведении мундиаля? А их нет. Поэтому западным сказочникам придётся постараться.

В целом, болельщикам на ЧМ-2018 предоставлена полная свобода, даже в фонтане при жаркой погоде им позволили голыми купаться, как это было в Волгограде. И причем купались как девушки, так и мужчины. О каких сексистских проблемах вообще может идти речь? Все это выдумки. Ведь наверняка за то же купание в фонтане в какой-нибудь европейской стране болельщиков быстренько бы задержали, - заявил Дмитрий Свищев.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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