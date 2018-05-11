Дмитрий Свищев: "Какой смысл ехать на ЧМ-2018 Зеппельту, который ненавидит Россию?"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поддержал решение отказать в российской визе немецкому журналисту Хайо Зеппельту. Ранее стало известно, что Зеппельту, выпустившему ряд фильмов о допинге в российском спорте, отказано во въезде в Россию для работы на чемпионате мира-2018.

- Для чего Зеппельт хочет приехать в Россию? Я помню, как он вел себя на пресс-конференциях и разных мероприятиях, как хамил российским журналистам. Какой смысл человеку, который лютой ненавистью ненавидит Россию, сюда ехать? Если Российская Федерация действительно отказала ему в визе, значит, на это есть основания. Пусть думает в следующий раз, - цитирует "Р-Спорт" Свищева. - Что хочет человек, который поливает грязью, оперирует неподтвержденными фактами и ищет в России только негатив? Зачем нам люди, которые едут в Россию только для того, чтобы все очернить и плюс еще обогатиться на этом, тем более в такой сложной международной ситуации? Поэтому пусть смотрит чемпионат мира по футболу по телевизору и видит. Пусть не расстраивается. Когда будет снимать про Россию объективные фильмы, мы всегда будем готовы сделать ему супервизу – многократную, годовую!

Как попасть на чемпионат мира по футболу