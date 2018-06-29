Дмитрий Свищев: "Губернатор Липецкой области должен извиниться за свой бред. Пусть идет читать учебники"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что губернатор Липецкой области Олег Королев должен извиниться за свой твит, посвященный вылету сборной Германии с чемпионата мира-2018.

Ранее глава администрации Липецкой области Олег Королев в своем акаунте в Твиттере прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2018 после группового этапа. По его словам, "Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им". Он также добавил, что "история и время вмешались". Позже Королев удалил твит о сборной Германии.

- Губернатору Липецкой области должно быть стыдно за сказанный бред, он должен принести официальные извинения, причем не только перед немецкими и российскими болельщиками, но и перед руководством Германии и нашей страны, - заявил Свищев.

Подобные заявления, провоцирующие только рознь и конфликт, непозволительны ни официальным лицам, ни кому бы то ни было. Вопрос: с какой целью этот человек, стоящий во главе администрации субъекта РФ, говорит такие вещи?

Причем этот горе-руководитель показал свои далеко не глубокие знания истории. Хотелось бы обратить его внимание хотя бы на то, что Первую мировую войну 1914-1918 годов развязала Австро-Венгрия, главным ее виновником была Великобритания, а больше всех в той войне пострадали Германия и Россия. Пусть берет учебники и изучает, чтобы не перевирать исторические факты, которые известны школьникам.

Вообще как можно проводить параллель между вылетом спортивной команды с ЧМ и войнами? Руководство нашей страны потратило огромное количество усилий, чтобы отделить спорт от политики и действительно провести настоящий праздник футбола. Такие заявления просто подыгрывают тем силам на Западе, которые постоянно смешивают спорт и политику. Заявления Липецкого губернатора являются не чем иным, как предательством национальных интересов нашей страны.

Сборная команда Германии продемонстрировала на ЧМ-2018 великолепный футбол и исключительно по невезению, по стечению обстоятельств не вышла в следующий раунд соревнований. Мы им благодарны за участие в турнире, - заявил Дмитрий Свищев.

Напомним, сборная Германии заняла четвертое место в группе и не попала в плей-офф чемпионата мира.

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