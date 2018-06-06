Дмитрий Свищев: "Если сборная России проиграет на ЧМ-2018, конец света не наступит"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал сохранять оптимизм и продолжать верить в сборную Россию, несмотря на неудачные игры с Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

- Вы с коллегой Игорем Лебедевым предлагаете сделать выходными дни, когда сборная России играет на ЧМ. У вас нет паники после вчерашнего матча с Турцией?

- Паники нет, но есть тревога и переживания. Зачем паниковать? Если и проиграет команда, то ничего страшного не произойдет, конец света не наступит. Будет стимул двигаться вперед. Надеюсь, после ЧМ будут приняты для этого меры. После турнир ведь останется инфраструктура - и это может быть хоть и не большим, но утешением. Будем верить, что на этих стадионах родятся новые звездочки, которые точно не будут нас разочаровывать. Это если говорить пессимистично.

Но хочется быть оптимистом и верить, что наша команда достойно выступит на ЧМ, выйдет из группы и, возможно, зацепит еще одну-две победы. Мы же остаемся реалистами и не ставим команде задачу выиграть чемпионат мира, но достойно выглядеть она должна. Иначе возникает вопрос: для чего все это делалось?

- В эту команду у вас немного веры?

- Вера, надежда и любовь всегда присутствуют.

- То есть вы оптимистично смотрите?

- В чудеса я не верю. И мы с вами реалисты, а не волшебники. Правда, может быть, если нам дадут выходные, отгулы или пораньше отпустят с работы, то тогда, возможно, дополнительные несколько миллионов человек помогут команде достойно сыграть.

- Может быть, вообще не стоит это смотреть, чтобы не расстраиваться?

- Может быть (усмехается). Мы же не можем отменить чемпионат мира, поэтому давайте оставаться оптимистами, потому что с таким настроение мы корову не продадим. Будем верить, надеяться и поддерживать нашу команду.

Россия, напомним, на ЧМ-2018 сыграет в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). (Андрей СИЗЯКИН)

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