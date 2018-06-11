Дмитрий Сватковский: "У нас нет опасений по поводу английских фанатов"

Олимпийский чемпион по пятиборью, исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подчеркнул, что власти региона не переживают насчет приезда английских фанатов на чемпионат мира-2018.

- У нас абсолютно нет опасений по поводу английских фанатов, - цитирует ТАСС Сватковского. - Думаю, что проблем не будет, все приезжают смотреть футбол, и никаких проблем с безопасностью не будет, я в этом уверен. Я считаю, слухи о буйности что англичан, что наших фанатов преувеличены, это шумиха, не имеющая под собой ничего. Все, кто приедут к нам, будут иметь паспорт болельщика, это полная идентификация, и люди не будут делать какие-то необдуманные поступки.

До чемпионата мира осталось три дня, Нижний Новгород готов к нему полностью, мы сделали даже больше, чем рассчитывали. Многое удалось сделать в плане благоустройства, видно положительное настроение всех жителей и гостей города, да и погода соблаговолит нам. Мы обладаем всей необходимой инфраструктурой для того, чтобы встретить более 200 тысяч болельщиков, у нас около 45 тысяч мест размещения, поэтому ждем всех. Интерес к чемпионату огромный, я знаю, что многие туристы интересуются не только футболом, но и историей, культурой, природой.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Швеция - Корея (18 июня), Аргентина - Хорватия (21 июня), Англия - Панама (24 июня), Швейцария - Коста-Рика (27 июня). Также на стадионе пройдут матч 1/8 финала (1 июля) и четвертьфинал (6 июля).

Полный календарь чемпионата мира по футболу