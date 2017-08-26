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Дмитрий Сватковский: "Ни одна птица не сможет пробить кровлю на стадионе "Нижний Новгород"

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский заявил, что ни одна из существующих птиц не сможет пробить кровлю на стадионе "Нижний Новгород", строящемся к чемпионату мира-2018. Ранее появилась информация, что на стадионе "Санкт-Петербург" бакланы своим клювом разрушают светоотражающую пленку на крыше.

– Мембрана кровли сделана из поликарбоната, прочная. Все проверено и соответствует госэкспертизе, – цитирует "Р-Спорт" Сватковского. – Нет таких птиц, которые могли бы пробить эту мембрану. Если чайка и пролетит над стадионом, то это, как говорят в народе, к деньгам, если попадет на кого-то из зрителей. Проблем здесь мы не видим: если птицы и могут помешать, то только полету мяча. Да, зеленое поле привлекает к себе птиц, мы это видим по нашим тренировочным аренам, но проблема проявлялась лишь на этапе засева.

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