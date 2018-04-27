Дмитрий Шляхтин: "Крылья Советов" получили новую арену, которая станет для них домом"

Член совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал сдачу в эксплуатацию "Самара Арены". Разрешение на ввод в эксплуатацию арена получила 27 апрела, а завтра на ней состоится первый тестовый матч - "Крылья" примут "Факел".

- Стадион "Самара Арена" – это огромный и бесценный подарок для самарского футбола, это то, чего ждали десятилетиями. Еще в 2000 году шли разговоры о строительстве нового стадиона, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина. - Рад за "Крылья Советов", команда сегодня получила новую арену, которая станет для нее домом, каким долгие годы был "Металлург". Хочу, чтобы на этой арене "Крылья" добились выдающихся результатов. Болельщики и атмосфера, которую они будут создавать, дадут дополнительную мотивацию команде.

После строительства новых арен у "Локомотива", "Спартака", ЦСКА, "Зенита", "Краснодара" были прорывы по посещаемости. Это объективно. На сегодняшний день в Самаре сумасшедший интерес к стадиону, надо теперь создать все условия, показать красивую игру, и все получится. Это две составляющие, которые необходимы для высокой посещаемости. Чтобы болельщику было комфортно, чтобы люди могли ходить семьями на футбол. У нас уже пятое поколение болельщиков "Крыльев Советов" ходит на стадион, традиции передаются. Новый стадион – это вишенка на торте, это прорыв.

Первый тестовый матч на "Самара Арене" пройдет 28 апреля - "Крылья Советов" примут "Факел". В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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