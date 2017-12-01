Дмитрий Селюк: "У Египта есть Салах. И что? А у России связка Кокорин-Кузяев"

Известный агент Дмитрий Селюк, хорошо знающий африканский рынок, уверен: Россия сейчас сильнее Египта и должна выходить из группы вместе с Уругваем. Помимо этих команд в квартет А на чемпионате мира-2018 попала Саудовская Аравия.

– Безусловно, более легкой группы для России даже сложно представить, – сказал Селюк. – Конечно, есть Уругвай с Суаресом и Кавани. Это ясно. Но Уругвай и Россия как раз и пройдут дальше.

Саудовская Аравия? Тяжело придумать более легкого соперника. Египет уже не тот. Смена поколений и так далее, нестабильная политическая обстановка в стране.

– Но есть же Салах.

– Сейчас многие будут говорить про него. Но он хорош, когда рядом с ним играют Мане и другие исполнители "Ливерпуля". А у нас в сборной есть свои связки. Из "Зенита" – Кокорин-Кузяев. Вот и все. Самая сильная сторона Египта – не Салах.

– А что?

– Сумасшедшая, порой фанатичная самоотдача всех игроков. Это может представлять опасность. Но в целом нынешняя сборная Египта не так сильна, какой была раньше. Даже не сомневаюсь, что Россия и Уругвай попадут в плей-офф. А если не россияне выйдут, то я даже не знаю… Тогда все игроки обязаны будут завершить карьеру в сборной и больше туда никогда не приходить.

– Даже так?

– Не выйти из такой группа на домашнем чемпионате мира – это плевок в собственных болельщиков. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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