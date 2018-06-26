Дмитрий Попов о сопернике России в плей-офф: "Поражение станет для Испании трагедией"

Бывший защитник сборной России Дмитрий Попов, выступавший в Испании за "Расинг", "Компостелу" и "Толедо", отметил в интервью "СЭ", что Марокко, сделав ничью с "Красной фурией" (2:2) в матче чемпионата мира-2018​, показала как нашей команде нужно воспользоваться слабыми местами соперника по 1/8 финала. Встреча с испанцами состоится 1 июля в Лужниках.



– В чем шанс России? – вопрос Попову.

– Все просто: нам нужно забить на один мяч больше. Марокко показало слабые места Испании – и нужно ими воспользоваться. Не скажу, что эта сборная сильнее Португалии, которая тоже могла нам достаться. Это коллективы примерно одного уровня. Вот и в группе они сыграли вничью – 3:3. Так что тут не угадаешь. Нужно готовиться к конкретному сопернику и попытаться оказаться лучше него на поле. Тяжело на бумаге делать расчеты, что с кем-то из них было бы легче, а с кем-то тяжелее. Ничего подобного. Это чемпионат мира. Здесь все возможно. Поэтому у нас есть шансы пройти дальше.

Смотрел последние матчи испанцев и португальцев – и ни те, ни другие не убедили. Испанцы поделили очки с Марокко, которому уже ничего не нужно было. Португалия отбивалась от Ирана так, что сложилось впечатление, что Иран – это Португалия. Тут очень многое зависит от психологии. Нам терять нечего. Задача решена и есть возможность заработать больший авторитет и добиться успеха. А вот для нашего соперника поражение от России станет трагедией.

– То есть психологически нам будет проще?

– Да. Над нами результат не давит – в отличие от Испании. Ее встреча с Марокко показала, повторю, что можно соперничать с "Красной фурией". Слабые стороны есть и нансы забить у нас наверняка появятся.

– У России многое зависит от куража. Получится ли у нее показать такую же игру, как в первых двух встречах – или соперник не позволит?

– Дело не в кураже. Тренерский штаб подготовил команду именно к стартовым двум турам, что абсолютно правильно, поскольку позволило решить задачу выхода из группы. Сейчас придется сложнее – уровень соперника другой. Мы не сможем прессинговать так, как это делали с саудовцами и египтянами. Способны перебегать, но уровень мастерства испанцев на порядок выше, чем у азиатов и африканцев. Хорошо, что играем в Москве -полные Лужники погонят команду вперед. Но это способно обернуться плохо – если активно пойдем вперед, возникнет опасность пропустить на контратаке. А отыгрываться у нас не очень хорошо получается. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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