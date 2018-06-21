Дмитрий Песков: "Встреча Путина и Блаттера носила частный характер"

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не стал раскрывать деталей встречи главы государства с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером.

82-летний швейцарец прилетел в Москву 19 июня. Накануне он посетил матч чемпионата мира-2018 Марокко – Португалия (0:1), который прошел в Москве на стадионе "Лужники". 22 июня он побывает в Санкт-Петербурге на игре Бразилия – Коста-Рика.

– Это была частная встреча, и никаких деталей мы представить вам не можем, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – У президента случаются частные встречи.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи принимают 12 стадионов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ростове, Казани, Волгограде, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде и Екатеринбурге.

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