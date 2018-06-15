Дмитрий Песков: "У Путина положительные впечатления от игры сборной России"

Президент России Владимир Путин считает, что сборная России достойно провела стартовый матч чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Он полагает, что главные игры для футболистов национальной команды еще впереди.

- Вы знаете он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной, - цитирует ТАСС Пескова. - Он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры еще впереди и пожелал успехов нашим футболистам в дальнейшем.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу