13:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Песков: "У Путина положительные впечатления от игры сборной России"


Президент России Владимир Путин считает, что сборная России достойно провела стартовый матч чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии. Он полагает, что главные игры для футболистов национальной команды еще впереди.

Вы знаете он вчера звонил после этого матча тренеру нашей сборной, - цитирует ТАСС Пескова. - Он поздравил его, но, конечно же, с оговоркой, что главные игры еще впереди и пожелал успехов нашим футболистам в дальнейшем.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5294333

Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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