Дмитрий Песков: "Путин считает наших футболистов героями"

Президент РФ Владимир Путин смотрел матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Россия - Хорватия (2:2, пенальти – 3:4), сообщают "Известия". Он назвал российских футболистов героями, проигравшими в красивейшей игре.

– Он смотрел. Болел, – приводит "Интерфакс" слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. – Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Он гордится нашими спортсменами.

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