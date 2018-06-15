Дмитрий Песков о возможности приезда Путина на матч Россия – Египет: "Пока не получается"

Президент РФ Владимир Путин к настоящему времени не планирует присутствовать на матче чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

- Пока не получается, - цитирует "Р-Спорт" ответ Пескова на вопрос, сможет ли глава государства приехать на игру сборной.

Напомним, ранее Владимир Путин присутствовал на матче открытия чемпионата мира между командами России и Саудовской Аравии (5:0).

Россия - Египет: онлайн-трансляция матча - 19 июня в 21.00. Санкт-Петербург

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