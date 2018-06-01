Дмитрий Песков: "Много глав государств, правительств будет приезжать на разные матчи чемпионата мира"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что матчи чемпионата мира по футболу планирует посетить большое количество гостей самого высокого уровня.

- Целый набор уже известен. Мы дадим вам (журналистам. – Прим. "СЭ") сводную информацию, сейчас собираем, - цитирует ТАСС Пескова. - Там постоянно будет много глав государств, правительств приезжать на разные матчи, на свою команду. Это будет не просто огромный, мировой праздник спорта, и еще такой напряженный трафик гостей на высшем и высоком уровне.

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