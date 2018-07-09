Дмитрий Песков: "Макрон планирует прилететь в Петербург исключительно на матч"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон прилетит на полуфинал ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии. По его словам, других планов в России у французского президента нет.

– Насколько нам известно, господин Макрон имеет в виду прилететь в Петербург исключительно на матч и сразу после этого покинуть Санкт-Петербург, в свою очередь, график Президента не предусматривает посещение этого матча, – цитирует "Р-Спорт" Пескова. – У них сложились очень добрые и конструктивные отношения, я имею в виду президентов Путина и Макрона, поэтому в данном случае дефицита общения у России с Францией на высшем уровне нет.

В генкосульстве Франции в Петербурге сообщили, что Макрон прибудет в Россию с делегацией, однако ее состав и другие планы не уточнили.

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