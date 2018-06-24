Дмитрий Нагиев: "Угнетают сейчас лозунги на машинах: "1941 - 1945. Можем повторить"

Известный шоумен Дмитрий Нагиев в интервью "СЭ" ответил на вопрос, является ли Россия футбольной страной.

- Россия - футбольная страна? Или после чемпионата мира у нас опять будет все довольно уныло?

- Я далек от мысли, что у нас все довольно уныло. Есть моменты, которыми мы можем быть довольны. Уныло лишь одно.

- Что же?

- Беспочвенная бравада: "Россия - вперед!". И еще угнетают сейчас лозунги на машинах: "1941 - 1945. Можем повторить". Этих вещей надо избегать. Нужно просто работать и пытаться подарить своим детям и внукам красивую жизнь, а не красивые лозунги. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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