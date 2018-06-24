Дмитрий Нагиев: "По сравнению с Месси и Неймаром наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов"

Известный шоумен Дмитрий Нагиев в интервью "СЭ" высказал мнение, что российские игроки получают адекватные деньги.

- Теперь, когда сборная впервые за 32 года вышла из группы, люди будут меньше говорить о баснословных зарплатах футболистов?

- Вы знаете, я далек от того, чтобы считать деньги игроков сборной. Считаю, эти суммы вполне себе адекватные. Давайте не забывать, что Месси стоит 180 миллионов, а Неймар 220… По сравнению с ними наши игроки получают жалкие 3-5 миллионов в год - это просто достойные деньги, чтобы неплохо жить.

Вопрос в том, сколько ты можешь отдать своих усилий, своих трудов, чтобы заработать такие деньги? Я бы меньше всего хотел, чтобы наши футболисты жили бедно. Как и все люди в нашей стране! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Дмитрием Нагиевым - здесь