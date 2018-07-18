Дмитрий Медведев считает, что успех на ЧМ-2018 поможет развитию детско-юношеского футбола

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев считает важным развитие в стране детско-юношеского спорта. На встрече с главой "Лукойла" Вагитом Алекперовым премьер-министр затронул тему выполнения социальных программ компанией.

Алекперов заметил, что после чемпионата мира по футболу особое внимание уделяется именно этому виду спорта. По его словам, академия "Спартак" проводит в моногородах мастер-классы.

- Принято решение о строительстве филиала академии в Западной Сибири с полномасштабным стадионом, с проживанием детей, - цитирует "Р-Спорт" Алекперова.

- Это очень важно, наше футбольное будущее связано с развитием детско-юношеского спорта, - сказал Медведев. - Только в этом случае развивается и спорт высших достижений. Надеюсь, те успехи, пока достаточно скромные, которые мы получили на чемпионате, с учетом и таких проектов будут умножаться с каждым годом.