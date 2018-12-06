Дмитрий Медведев: "Россия потратила 650 миллиардов рублей на подготовку к ЧМ-2018, а заработала на 200 миллиардов больше"

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что затраты России на проведение чемпионата мира-2018 были перекрыты во время турнира.

- Мы потратили на подготовку чемпионата мира приблизительно 650 миллиардов рублей. Это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца - и все, - приводит "Интерфакс" слова Медведева, которые он сказал в ответ на вопрос, не лучше ли было потратить деньги, выделенные на ЧМ, на социальные нужды.

- Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов, это, в общем-то, достаточно обычная сумма. Выручили от проведения чемпионата, по подсчетам экономистов, где-то на 200 млрд больше.

Вы сказали про те города, где проходил чемпионат мира. Мы с вами в этих городах бывали. В них зачастую нормальных аэропортов не было, не было гостиниц - это не про Москву и Санкт-Петербург, конечно, - а сейчас там есть все.

Это (ЧМ) дало мощнейший толчок для развития инфраструктуры, медицинских сервисов, социальных услуг.