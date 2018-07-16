Дмитрий Медведев призвал подумать о наследии ЧМ-2018

Председатель правительства России Дмитрий Медведев отметил, что теперь предстоит решить, что делать с новыми стадионами и другими объектами, построенными специально для проведения чемпионата мира. Рассмотреть этот вопрос планируется в ближайшее время.



​– Чемпионат позади, поэтому мы должны подумать о том, что делать дальше. Как известно, есть тема, связанная с наследием чемпионата, это вопрос, который в ближайшее время будет рассматриваться, – цитирует РБК Медведева.



