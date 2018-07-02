Дмитрий Медведев похвалил сборную России после победы над испанцами

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил российских футболистов с успешно игрой в матче с командой Испании, сообщает ТАСС.

1 июля сборная России одержала победу над командой Испани в 1/8 финала ЧМ-2018 (1:1, 4:3 по пенальти).

- Всех, конечно, поздравляю с весьма успешным выступлением нашей футбольной сборной - победой над Испанией, - сказал Медведев, открывая заседание правительства. - Это результат работы и тренерского штаба, и, конечно, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, действий наших игроков - слаженных прекрасно, действия команды. Этим много занимались и раньше, Виталий Леонтьевич Мутко много этому сил отдал в определенный период.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Хорватии. Игра пройдет 7 июля в Сочи на стадионе "Фишт" и начнется в 21.00 по московскому времени.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)