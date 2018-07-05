Дмитрий Комбаров: "Сборная России может дойти до финала ЧМ"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что сборная России отлично выступает на чемпионате мира и способна дойти до финала турнира. Встреча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии состоится 7 июля в Сочи.

- Сборная выступает отлично, все факторы складываются. Болельщики стали настоящим 12-м игроком. Нам остается пожелать удачи, - цитирует "РИА Новости" Комбарова. - После такого результата верится, что сборная и до финала может дойти. Смотришь на этот непредсказуемый чемпионат и понимаешь, что ничего невозможного нет, и любой соперник может дать серьезный отпор.

Матч с хорватами будем смотреть все вместе на сборах. Думаю, тренер выберет правильную тактику, так как он делал это в предыдущих матчах. Прогнозов не даю, потому что они, обычно, не сбываются. Будем просто болеть.

Дмитрий Комбаров вошел в расширенный состав сборной России для подготовки к ЧМ-2018, но в окончательную заявку на турнир не попал.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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