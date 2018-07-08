Дмитрий Кириченко: "Желаю Смолову душевных и моральных сил"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко поделился своими впечатлениями от матча 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия (2:2, пен. – 3:4), а также выразил поддержку нападающему Федору Смолову, который не смог отличиться в серии послематчевых пенальти.

- Конечно, есть небольшое разочарование от результата, но наша сборная сыграла неплохо, - сказал Кириченко. - Игра была равной, обе команды имели шансы побеждать, но обидно проигрывать именно так, по пенальти. Россия сыграла грамотно в этом матче, да и вообще на этом чемпионате мира. На мой взгляд, наша команда показала результат, близкий к своему максимуму.

- Как оцените исполнение пенальти Смоловым? Нужно было бить иначе?

- Не могу давать советы, человек, который идет бить пенальти, сам решает, как его исполнять, здесь нет универсального рецепта.

- Сейчас на Смолова обрушится шквал критики. Заслуженно?

- От критики никуда не деться, тем более, футболист – публичная профессия. Я думаю, что Смолова критикуют, в основном основываясь на его выступлении на ЧМ-2018 в целом. Незабитый пенальти – это бывает, даже великие промахивались с точки, некоторые делали это в финалах чемпионатов мира. Федору желаю душевных и моральных сил, чтобы он смог продолжать карьеру и выйти на новый уровень.

- Теперь интерес к нему из Европы пропадет?

- Не вижу прямой взаимосвязи между интересом клубов и незабитым пенальти. Понятно, что Федор сейчас находится не в лучшей форме, это было видно и по ходу чемпионата мира, и по товарищеским матчам. Тем не менее, Смолов – хороший форвард, его возраст еще позволяет надеяться на трансфер в Европу. Правда, сначала нужно залечить раны от этого поражения. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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