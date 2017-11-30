Дмитрий Кириченко: "Самый быстрый гол? Это не так сложно!"

Бывший нападающий сборной России и посол Ростова-на-Дону на чемпионате мира-2018 Дмитрий Кириченко отметил, что хочет, чтобы российская команда на турнире попала в одну группу с более скромными соперниками. Он также добавил, что последние матчи россиян настроили на оптимистичный лад.

– Почему Ростов-на-Дону – лучший город ЧМ?

– Потому что это самый южный, самый горячий и колоритный город! Самая горячая поддержка – я знаю, о чем говорю, потому что играл в Ростове много лет, болельщики у нас потрясающие, – сказал Кириченко. – Их поддержка нам очень помогла в прошлом году, когда мы выступали в еврокубках, творилось что-то невероятное, был сумасшедший ажиотаж – и не только в Ростове, а на всем Юге России. Никогда в городе не говорили столько о футболе. И продолжают говорить.

– Вы забили самый быстрый гол чемпионатов Европы. Есть ли в сборной России форвард, способный установить такое же достижение на чемпионате мира?

– Это не так и сложно, я думаю! Гол можно забить хоть на тридцатой секунде, хоть когда. Главное, чтобы наши ребята забивали. Пусть даже не на первой минуте.

– Кого желаете в соперники для сборной России?

– Если нам не попадется Испания из второй корзины, можно выходить! Последние матчи сборной настроили на оптимистичный лад.

– Но ведь сыграли с той же Испанией неплохо, почему бы не повторить?

– Играли даже лучше испанцев! Но есть важное уточнение – то был товарищеский матч. Испания в официальной игре будет другой. Лучше все-таки попасть в группу с более скромными соперниками. А с теми, кто посильнее, встретимся в плей-офф! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.