Дмитрий Кириченко: "Поражение от Австрии нужно воспринимать серьезно"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что не стоит легкомысленно относиться к поражению в товарищеском матче со сборной Австрии (0:1).
- Однозначно серьезно воспринимаю этот отрицательный результат. Можно, конечно, не относиться серьезно к поражению, если у тебя до чемпионата мира два года. Но за две недели до турнира сложно не воспринимать поражение серьезно, - сказал Кириченко. - И еще один важный момент: в матче с Австрией наши игроки, кажется, действовали на максимуме. Понятно, что нужно учитывать нагрузки, но есть ряд вопросов, в том числе, и к игре в обороне. (Андрей СИЗЯКИН)
Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.
Все о чемпионате мира-2018 по футболу
Опрос
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/dmitriy-kirichenko-kazhetsya-rossiya-pokazala-svoy-maksimum-1415676/