Дмитрий Кириченко: "Поражение от Австрии нужно воспринимать серьезно"

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что не стоит легкомысленно относиться к поражению в товарищеском матче со сборной Австрии (0:1).

- Однозначно серьезно воспринимаю этот отрицательный результат. Можно, конечно, не относиться серьезно к поражению, если у тебя до чемпионата мира два года. Но за две недели до турнира сложно не воспринимать поражение серьезно, - сказал Кириченко. - И еще один важный момент: в матче с Австрией наши игроки, кажется, действовали на максимуме. Понятно, что нужно учитывать нагрузки, но есть ряд вопросов, в том числе, и к игре в обороне. (Андрей СИЗЯКИН)

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