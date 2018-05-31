16:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Кириченко: "Поражение от Австрии нужно воспринимать серьезно"


Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что не стоит легкомысленно относиться к поражению в товарищеском матче со сборной Австрии (0:1).

- Однозначно серьезно воспринимаю этот отрицательный результат. Можно, конечно, не относиться серьезно к поражению, если у тебя до чемпионата мира два года. Но за две недели до турнира сложно не воспринимать поражение серьезно, - сказал Кириченко. -  И еще один важный момент: в матче с Австрией наши игроки, кажется, действовали на максимуме. Понятно, что нужно учитывать нагрузки, но есть ряд вопросов, в том числе, и к игре в обороне.  (Андрей СИЗЯКИН)

Полную версию интервью вы можете прочитать здесь.

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/reviews/dmitriy-kirichenko-kazhetsya-rossiya-pokazala-svoy-maksimum-1415676/

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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