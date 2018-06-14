Дмитрий Кириченко: "Нужно верить в сборную России и поддерживать ее"

Экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко​ считает, что победа в первом матче на чемпионате мира-2018 добавит сборной России уверенности. Сегодня россияне в матче открытия сыграют с Саудовской Аравией.

– На профессиональных спортсменов всегда оказывают серьезное давление, но в данном случае, возможно, немного перегнули палку, - цитируют "Известия" Кириченко. - Нужно верить в свою команду и поддерживать ее. У нас есть все шансы, чтобы неплохо проявить себя как минимум на групповом этапе. Все в наших руках, головах и ногах. Саудовская Аравия – непростой соперник, но его можно побеждать.

По какой схеме Россия сыграет с Саудовской Аравией, знает только наш тренер. Скорее всего, в основе выйдут два центральных защитника. Смена тактики, особенно в ходе матча, – это неплохой вариант, потому что соперник не всегда успевает сориентироваться и приспособиться. Главное, чтобы игроки, которые есть в составе, подходили под оба варианта тактики.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

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