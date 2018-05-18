Дмитрий Кириченко: "Игнашевич будет хорошо выглядеть на ЧМ-2018"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко считает, что Сергей Игнашевич принесет пользу команде на чемпионате мира-2018. 38-летний защитник ЦСКА включен в расширенный состав сборной для подготовки к турниру, заменив травмированного Руслана Камболова из "Рубина".

- К сожалению, вызов показывает, что есть нехватка футболистов этого амплуа, - цитирует "Р-Спорт" Кириченко. - Уверен, что Игнашевич будет хорошо выглядеть на чемпионате мира. Конечно, по играм премьер-лиги видно, что огрехи у него есть, но у Сергея колоссальный опыт, он хорошо читает игру. Это логичный и закономерный шаг тренерского штаба сборной. Есть ситуации, когда просто нет выхода и выбора, поэтому надо делать те шаги, которые могут помочь.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу