Дмитрий Хохлов: "Хочется, чтобы сборная России вышла из группы на чемпионате мира-2018"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" пожелал сборной России выйти из группы на домашнем чемпионате мира.

– Во время чемпионата мира хоть чуть-чуть в России побудете?

– Нет. У нас уже сборы начнутся 15 июня. На базе в Новогорске будут жить мексиканцы, тренироваться нам негде. Так что мы улетаем до 1 июля (в Болгарию или Австрию), потом пара дней выходных – и второй сбор в Австрии, с которого вернемся уже после чемпионата мира.

– Какого результата ждете от нашей сборной?

– Хочется, чтобы ребята вышли из группы. И показали достойный и содержательный футбол. Не желаю быть пророком, просто хочу поддержать нашу национальную команду. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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