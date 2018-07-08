Дмитрий Губерниев: "Я горжусь сборной России"

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что гордится сборной России за выступление команды на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала турнира, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

"Я, россиянин Дмитрий Губерниев, горжусь сборной России по футболу! Скажут вам, что вы боги... Скажут, молодцы, черти", - написал журналист в Инстаграме.

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