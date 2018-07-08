03:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Дмитрий Губерниев: "Я горжусь сборной России"


Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что гордится сборной России за выступление команды на чемпионате мира-2018. Россияне дошли до четвертьфинала турнира, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пен.).

"Я, россиянин Дмитрий Губерниев, горжусь сборной России по футболу! Скажут вам, что вы боги...  Скажут, молодцы, черти", - написал журналист в Инстаграме. 

Россия - Хорватия

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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