Дмитрий Губерниев: "Россия должна из этой группы выходить"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что для сборной России жеребьевка чемпионата мира-2018 получилась удачной. По словам Губерниева, россияне должны выходить из группы.
- России попались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай, - сказал во время трансляции женского спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Губерниев. - Мы должны выходить из такой группы. Жеребьевка получилась хорошей.
Напомним, что матч открытия пройдет в "Лужниках" с Саудовской Аравией.
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