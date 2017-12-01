Дмитрий Губерниев: "Россия должна из этой группы выходить"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что для сборной России жеребьевка чемпионата мира-2018 получилась удачной. По словам Губерниева, россияне должны выходить из группы.

- России попались Саудовская Аравия, Египет и Уругвай, - сказал во время трансляции женского спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде Губерниев. - Мы должны выходить из такой группы. Жеребьевка получилась хорошей.

Напомним, что матч открытия пройдет в "Лужниках" с Саудовской Аравией.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!