Дмитрий Губерниев - Артему Дзюбе: "Уверен, что вы, наши дорогие и любимые футболисты, сделаете все для победы"

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в ответ на слова форварда сборной России Артема Дзюбы в своем Инстаграме выразил готовность поддержать команду на ЧМ-2018.
На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Артём Дзюба предложил журналистам объединиться вокруг сборной России !!! Дескать , много вокруг негативного фона , пресса агрессивно себя ведёт !!!! Дорогой Артём , я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола согласен полностью !!!! Я уже объединяюсь !!!!! Убеждён , что Вы , наши дорогие и любимые футболисты , сделаете все на поле для победы !!!! Уверен , что независимо от исхода чемпионата мира каждый игрок сборной будет много и с уважением общаться с журналистами и болельщиками !!!! Ведь , это часть Вашей работы , милые , милые футболисты !!!! С верой в команду !!!!! Так победим !!!! Пы Сы - @zanindima - ты виноват !!!! Разворошил опять !! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #дзюба #футбол #футболсдмитриемгуберниевым #обьединение #команда #агрессия #усынадежды #уважение #журналисты #пресса
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Дмитрий Губерниев