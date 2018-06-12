Дмитрий Губерниев - Артему Дзюбе: "Уверен, что вы, наши дорогие и любимые футболисты, сделаете все для победы"

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в ответ на слова форварда сборной России Артема Дзюбы в своем Инстаграме выразил готовность поддержать команду на ЧМ-2018.

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России