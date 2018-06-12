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Дмитрий Губерниев - Артему Дзюбе: "Уверен, что вы, наши дорогие и любимые футболисты, сделаете все для победы"


Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в ответ на слова форварда сборной России Артема Дзюбы в своем Инстаграме выразил готовность поддержать команду на ЧМ-2018.

На турнире сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

 

Артём Дзюба предложил журналистам объединиться вокруг сборной России !!! Дескать , много вокруг негативного фона , пресса агрессивно себя ведёт !!!! Дорогой Артём , я как самый добрый и позитивный обозреватель футбола согласен полностью !!!! Я уже объединяюсь !!!!! Убеждён , что Вы , наши дорогие и любимые футболисты , сделаете все на поле для победы !!!! Уверен , что независимо от исхода чемпионата мира каждый игрок сборной будет много и с уважением общаться с журналистами и болельщиками !!!! Ведь , это часть Вашей работы , милые , милые футболисты !!!! С верой в команду !!!!! Так победим !!!! Пы Сы - @zanindima - ты виноват !!!! Разворошил опять !! ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ #дзюба #футбол #футболсдмитриемгуберниевым #обьединение #команда #агрессия #усынадежды #уважение #журналисты #пресса

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 12 Июн 2018 в 4:43 PDT

Чемпионат мира по футболу-2018: все о сборной России

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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