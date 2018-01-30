Дмитрий Годунов: "Стадион "Санкт-Петербург" – уникальный с инженерной точки зрения объект"

Операционный директор оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Годунов во время финального визита на стадион "Санкт-Петербург" отметил уникальность спортивной арены. Он не сомневается, что во время чемпионата мира эта арена будет одной из наиболее интересной для гостей турнира.

– Кубок конфедераций и все, что происходило после него, наглядно показали: эта арена – уникальный в инженерном смысле объект, который позволяет проводить любые культурные и спортивные мероприятия, – сказал Годунов. – Сейчас на улице мороз, а внутри комфортно и тепло. Мы уверены, что во время чемпионата мира-2018 этот стадион будет одним из наиболее ярких и интересных для гостей турнира. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.