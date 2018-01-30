Дмитрий Годунов: "На ЧМ-2018 во время дождя крыша стадиона "Санкт-Петербург" может быть закрыта"

Операционный директор оргкомитета "Россия-2018" Дмитрий Годунов во время финального операционного визита на стадион "Санкт-Петербург" прокомментировал возможность закрытия крыши в случае непогоды на играх чемпионата мира-2018.

– Будет ли закрываться крыша на матчах чемпионата мира во время дождя?

– В нормальном режиме крыша будет открыта, но в случае экстремальной ситуации и непогоды положительное решение о ее закрытии может принять главный координатор ФИФА. (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что на стадионе "Санкт-Петербург" пройдут матчи: Марокко - Иран (группа B, 18 июня), Россия - Египет (группа A, 19 июня), Бразилия - Коста-Рика (группа E, 22 июня), Нигерия - Аргентина (группа D, 26 июня), матч 1/8 финала (3 июля), полуфинала (10 июля) и игра за 3-е место (14 июля).