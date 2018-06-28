Дмитрий Галямин: "Немцы должны были проходить в плей-офф с закрытыми глазами"

Бывший защитник ЦСКА и "Эспаньола" Дмитрий Галямин поделился своим мнением относительно вылета сборной Германии с чемпионата мира после группового этапа. Напомним, немцы, проиграв Корее (0:2), заняли четвертое место в группе F.

– Что случилось с Германией?

– Очень большая самоуверенность помешала. По ходу дела они упускали один момент, второй, а дальше начинали торопиться.

– Может, пора Леву уходить? К нему были вопросы по составу.

– Скорее всего, пару молодых футболистов играло бы в более агрессивный футбол, чего не хватало сборной. Но, уверен, что даже без молодежи, немцы должны были проходить своих соперников с закрытыми глазами.

– Проблема не в системе, а только в мотивации?

– Думаю, что это так. Вряд ли уйдет тренер сборной Германии, с которым накануне подписали долгосрочный контракт. Немцы основательно обычно принимают решения. Будут сделаны неприятные выводы, но Лева это не коснется. (Арман МКРТЧЯН)

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