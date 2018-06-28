Дмитрий Галямин: "На контратаках Смолов полезнее Дзюбы"

Бывший защитник ЦСКА и "Эспаньола" Дмитрий Галямин высказался о шансах сборной России в матче против Испании в 1/8 финала чемпионата мира-2018, который пройдет 1 июня в "Лужниках".

- В чем шанс России?

- Не очень убедительно играет пара центральных защитников Испании - Пике и Рамос. У испанцев были проблемы, и если в составе у нас окажутся Черышев и Смолов, это большое подспорье. Оба быстры, могут преподнести сюрпризы обороне соперника.

- Смолов, а не Дзюба, должен играть в нападении?

- По мне - да. Он лучше действует в быстрых атаках. Понятно, что испанцы будут владеть мячом большую часть матча, не надо с ними соревноваться в этом занятии. Я уверен, что Черчесов выстроит игру на контратаках. Для такого футбола Смолов полезнее Дзюбы.

- Испания уже не та?

- Согласен. Но человек 7-8 с того состава остались те же. Иньеста, центральные защитники - правда, постаревшие на 10 лет.

- Главная надежда - на Головина. Удастся ему проявить себя против команды совсем другого уровня?

- Очень хочется, чтобы он себя проявил. Товарищеские игры, которые в течение двух лет сборная России проводила, в большей степени разочаровали. На уровне 18 финала игра уже пойдет на результат. Цена вопроса очень высока. Головин в международных матчах в Лиге Чемпионов был способен удивлять. В сборной еще есть игроки, которые могут решить исход матча. Зобнин, Черышев и Смолов - это те, от которых будет зависеть качество игры и результат.

- России хватит "физики"?

- Все, что касается физического состояния и настроя, вообще не вызывает никаких сомнений. Команда готова на все сто. (Арман МКРТЧЯН)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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