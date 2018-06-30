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Дмитрий Дибров: "В Монте-Карло еще не закрылись ночные клубы, на Головина еще не накинулись инстаграмные пиявки"


Известный телеведущий Дмитрий Дибров призвал не перехваливать игрока сборной России Александра Головина. По мнению Диброва, хавбек должен пережить еще испытание славой.

- Как вам Головин?

– Давайте на него еще посмотрим – хотя бы пару лет. Как говорится, давайте пока всю мебель купим в IKEA, а в настоящий мебельный магазин сходим чуть позже.

– Рановато мы его перехваливаем?

– Мне кажется, да. С другой стороны, лучше хвалить, чем постоянно учить, как жить. Я, к сожалению, его лично не знаю. Посмотрим, что из него выйдет. Очень многое зависит от того, как его воспитали родители. Справится ли она с комплиментами и славой?

– А вы верите, что после чемпионата мира его позовет "Челси"?

– Отсылаю вас к предыдущему ответу. В Монте-Карло еще не закрылись ночные клубы и дискотеки, где носят шампанское. Еще не накинулись на него все эти инстаграмные пиявки… Самое сложное у Александра еще впереди. Да в том же Сочи такие отели, что мама не горюй! Можно и не уезжая никуда из России попасть в историю. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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