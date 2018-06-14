Дмитрий Черышев: "Я самый счастливый отец! Теперь еще больше буду гордиться сыном"

Экс-тренер академии "Реала" Дмитрий Черышев прокомментировал "СЭ" игру своего сына Дениса, который оформил дубль в матче-открытии чемпионата мира-2018.

- Я самый счастливый отец! – сказал Черышев. – Вы же понимаете, что войти на 15-й минуте и сразу влиться в игру всегда тяжело.

- Его первый гол – наверняка, самый главный гол в этом матче? Помог расслабиться команде…

- Не только в плане расслабиться… Это был важный гол, который помог команде обрести хладнокровие, после чего сборная стала играть в свой футбол.

- Этот гол-красавец в концовке – ожидали от Дениса?

- Как я могу что-то ожидать? Знаю, что он у меня классный футболист. Теперь буду еще больше гордиться.

- Может быть, отрабатывал такие удары?

- Не знаю, вряд ли. Потом у него спрошу. (Игорь НОВИКОВ)

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