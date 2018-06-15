Дмитрий Черышев: "Во время травм Денис часто уходил в себя"

Экс-тренер академии "Реала" Дмитрий Черышев в интервью "СЭ" отметил, его сын Денис тяжело переносил травмы, которые его преследовали в последнее время.



– Расскажите, о чем думали все это время, когда сын получал травму за травмой? Не отчаивались?

– Денис очень часто уходил в себя. И начинал думать, копаться: почему травмы его преследует? Что-то он, может, делает неправильно? Плюс он же у меня Козерог. Упрямый. А я – Телец. Вот мы и бодаемся: он с одним, а я с двумя рогами (улыбается).

Но мне нужно было найти слова поддержки. И они должны были быть постоянными, нельзя оставлять родного человека наедине с такими мыслями. Я сам был футболистом и понимаю, что такое не играть целый год. Как хочется в такое время выйти на поле. У сына есть терпение, много терпения. Благодаря ему он и находится там, где сейчас находится.

– Какие главные слова вы ему говорили?

– Говорил про каждодневный труд. "Денис, работай – и все будет хорошо". Мы старались всячески уходить от темы травм и болезней. Он же и операции переносил, ездил в Финляндию. Нельзя сказать, что ты какой-то одной фразой можешь поднять ему дух. Надо постоянно давать понять, что ты веришь в него. Главным было – чтобы он не опустил голову.

– Прошлый сезон ведь тоже без травм не обошелся.

– Да. Но мы благодарны одному немолодому доктору из Барселоны, к которому ездят очень многие футболисты – и делали это даже в моем поколении игроков. Он специализируется именно на работе с мышечными травмами – и попросил руководство "Вильярреала" дать ему возможность полностью его восстановить. И все зажило! Конечно, долго. Но иметь такое терпение, как у Дениса, не сорваться, выждать паузу, чтобы полностью восстановиться, – это дорогого стоит. Честно говоря, преклоняюсь перед сыном. И хочу забыть все эти травмы, чтобы они остались как в кошмарном сне. Буду только молиться, чтобы у него все получилось.

– Когда стало понятно, что он полностью восстановился?

– Когда приехал на финальную консультацию к этому доктору. И тот сказал Денису, что даже не ожидал, насколько быстро у него все зарастет. После этого "Вильярреал" дал ему разрешение начать полноценно тренироваться с командой.

Полная версия интервью с Дмитрием Черышевым - здесь