Дмитрий Черышев: "Салах – хороший игрок, но не лучший"

Бывший нападающий сборной России, отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев отметил, что матч чемпионата мира-2018 против Египта будет непростым. Также он сказал, что не знает, сыграет ли его сын в стартовом составе.

В матче открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии (5:0) Черышев вышел на поле в середине первого тайма, заменив травмированного Алана Дзагоева. За отведенное время он отметился двумя голами и был признан лучшим игроком встречи.

– Игра будет трудной, – цитирует ТАСС Черышева. – Очень тактически грамотная команда, играть против нее всегда непросто, так как большие разрывы у "куперской" линии (главный тренер Эктор Купер. – Прим. "СЭ"). Это линия атаки и линия обороны с полузащитниками, с хорошим перестроением в обороне, поэтому нужно как можно больше вытягивать соперника на свою половину поля и, естественно, контратаковать.

Салах – хороший игрок, но не лучший. Я думаю, что стопроцентно он выйдет играть, потому что сейчас у египетской команды решается судьба выхода в плей-офф. А блефовать может любой тренер. Так же, как тренер сборной Испании сказал, что Бускетс практически выбыл из чемпионата, но в первом же матче он играл основную роль.

Египет – совершенно другой соперник, другие тактические действия, совершенно по-другому наша команда будет играть. Поэтому не могу предположить, выйдет ли он (сын. – Прим. "СЭ") на поле с первых минут. Но если Денис выйдет на поле, он обязательно отдастся игре полностью.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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