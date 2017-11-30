Дмитрий Черышев – о жеребьевке ЧМ для России: "Чем труднее выход из группы, тем легче проходить в плей-офф"

Экс-главный тренер "Волги" и академии "Реала" Дмитрий Черышев, а также посол Нижнего Новгорода как города чемпионата мира-2018, поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки. Специалист хочет, чтобы сборной России попался сильный соперник.

– Кого бы хотели в соперники сборной России? – вопрос Черышеву.

– Хочется сильного соперника. Чем труднее выход из группы, тем легче будет проходить дальше в плей-офф. Кроме того настрой на грандов нам часто помогает. Это как играть против "Барселоны" и "Реала" – не нужно лишних слов, и так понятно, что против тебя – звезды мирового уровня. Тренеру можно не переживать о мотивации игроков. Да и болельщики в таких матчах будут вести нашу команду вперед к победе более активно.

– Ничья с Испанией добавила оптимизма?

– Интересная была игра. Жаль, что пропустили три гола, но атака порадовала. И этот оптимизм очень важен на фоне не самых удачных предыдущих матчей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.