Дмитрий Черышев: "Критика принесла свои плоды"

Бывший нападающий сборной России, отец полузащитника национальной команды Дениса Черышева Дмитрий Черышев считает, что наши футболисты выполнили большой объем работы, готовясь к чемпионату мира-2018. Сегодня сборная России победила Египет (3:1), одержав вторую победу на турнире.

- Критика принесла свои плоды, - сказал Черышев в эфире "Матч ТВ". - Ребята выполнили большой объем работы. Победы как раз и являются идеальной игрой.

Сборная России выступает в группе А. Ей предстоит матч против сборной Уругвая (25 июня, Самара).

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)