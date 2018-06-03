Дмитрий Черышев был уверен, что Дениса возьмут на ЧМ-2018

Известный тренер и бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев верил, что его сына Дениса вызовут в национальную команду на чемпионат мира-2018. Сегодня была оглашена окончательная заявка сборной на турнир. Черышев-младший вошел в нее.

- Как отец я могу только радоваться. Можно сказать, что для меня это очень почетно, как для отца Дениса, - цитирует ТАСС Черышева-старшего. - Я был в нем уверен, знал, что он приложит максимум для достижения этой цели. А сомнения для слабых - нужно быть всегда уверенным в себе.

По мнению Дмитрия Черышева, сборная России сможет выйти из группы.

- Для нее это реальная цель. Мы сейчас много обсуждаем расклады, которые есть у команды, но нужно в нее просто верить, - сказал специалист. - К чемпионату мира наша сборная подойдет в хорошем состоянии, в матче с Австрией (0:1) ребята были уставшими и зажатыми, но к мировому первенству мы увидим другую команду.

Состав сборной России на ЧМ-2018

Сборная России на чемпионате мира по футболу