Дмитрий Булыкин: "В матче с хорватами у России будет другая тактика, чем с Испанией"

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от 1/4 финала ЧМ-2018 между Россией и Хорватией (7 июля, Сочи, 21.00 по Москве).

- Тактически решение Черчесова выставить против Испании "автобус" и терпеть до пенальти было правильным?

- Во-первых, если выиграли, значит, все делали верно. Во-вторых, "автобус" - громко сказано. Мы и контратаки хорошие проводили, но против такого соперника очень тяжело сохранять высокий темп на протяжении всей встречи, учитывая, что испанцы очень любят контролировать мяч.

- Матч с Хорватией будет развиваться по такому же сценарию?

- Понятно дело, что по-другому. Балканцы не любят владеть мячом так, как испанцы, поэтому станут атаковать иначе. Там есть качественные футболисты как в нападении, так и в центре, и в защите. Поэтому нас ждут другой футбол, другая тактика, другие схемы. И голы.

- От кого, помимо Луки Модрича, исходит наибольшая угроза?

- Там от половины состава она идет. Кто у них впереди играет? Манджукич? Почему его не выделяете? Для нас же очень важно, чтобы никто не выпадал из командного механизма.

- Согласитесь, что сейчас Хорватия выглядит сильнее Испании?

- Посмотрим в матче с Россией. Испания никого не впечатлила, но наши - молодцы, смогли пройти классного оппонента.

- Шанс пройти Хорватию есть?

- Он есть всегда. Другой вопрос, насколько большой и как мы им воспользуемся.

- Потеря Жиркова существенна?

- Думаю, да. Это очень качественный футболист, и Черчесов любит встраивать его в свои схемы. Без ключевого защитника, конечно, придется тяжело. Но, повторю, в сборной собраны все сильнейшие и полноценную замену Жиркову все-таки смогут найти. (Константин КОЛМАКОВ)